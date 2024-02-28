Amasya'da çıkan yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde çıkan yangında, ev ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Alan köyünde Mehmet Karakuş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin bitişiğinde bulunan ahır ve samanlığa da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Hamamözü Belediyesine ait arozöz sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.

Yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.