Amasya'da çıkan ot yangını evlere ulaşmadan söndürüldü
Amasya'nın Boğazköy köyünde çıkan ot yangını, Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından evlere sıçramadan söndürüldü.
Amasya'da çıkan ot yangını evlere ulaşmadan söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Boğazköy'de henüz bilinmeyen nedenden dolayı otluk alanda yangın başladı.
İhbar üzerine Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri otluk alanda başlayan yangını bağ evlerine sıçramadan söndürdü.