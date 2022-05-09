Amasya'da bir kişi dere kenarında ölü bulundu
AA - Cihan Okur - Güncel
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Amasya'da bir köyde dere kenarında erkek cesedi bulundu.
Amasya'da bir köyde dere kenarında erkek cesedi bulundu.
Yeşildere köyünde, dere üzerinde bulunan köprüden geçen vatandaşlar, su kenarında ceset olduğunu fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan araştırmalar sonucu cesedin, Tokat'ın Turhal ilçesi nüfusuna kayıtlı Ömer Sümer'e ait olduğu belirlendi.
İncelemenin ardından ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
AA / Cihan Okur - Güncel