Gümüşhacıköy'de hafif ticari araç bariyerlere çıktı: 2 yaralı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, İstanbul'dan Samsun istikametine giden hafif ticari aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç bariyerlere çıktı. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'dan Samsun istikametine giden Hacı Ahmet Demir idaresindeki 34 YKD 10 plakalı hafif ticari araç, Turna Bağları mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Murat Demirci