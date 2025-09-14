Haberler

Amasya'da Bağ Evi Yangını Kullanılamaz Hale Geldi

Amasya'nın Suluova ilçesinde çıkan yangın, Süleyman Temiz'e ait bağ evini tamamen kullanılamaz hale getirdi. Yangın, Suluova Gezginleri isimli grubun ilk müdahalesi sonrası itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Amasya'nın Suluova ilçesinde çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.

Seyfe ile Kuzalan köyleri arasındaki alanda Süleyman Temiz'e ait bağ evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını olay yerinden geçerken fark eden Suluova Gezginleri isimli grup, yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı.

Ardından Suluova Belediye itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu bağ evi kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel
