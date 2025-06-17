Amasya'da Atatürk Kültür ve Sanat Festivali'nde Doğa Yürüyüşü ve Helikopter Gösterisi

Amasya'da Atatürk Kültür ve Sanat Festivali'nde Doğa Yürüyüşü ve Helikopter Gösterisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, doğa yürüyüşü ve helikopter gösterisi düzenlendi. Amasya Valisi Önder Bakan, etkinliklerin Atatürk'ün Amasya'ya gelişinin yıldönümü nedeniyle yapıldığını belirtti.

Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, Amasya Valiliği'nin organizasyonuyla doğa yürüyüşü ve helikopter gösterisi düzenlendi.

Taşova ilçesinde bulunan Boraboy Gölü çevresinde yapılan doğa yürüyüşünün ardından, Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı "Melek Filo" olarak bilinen 203. Personel Kurtarma Filo Komutanlığındaki timler, helikopter gösterisi ve tatbikat düzenledi.

Amasya Valisi Önder Bakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya gelişinin ve Amasya Genelgesinin imzalanmasının yıldönümü olması sebebiyle etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"106. yıl çok kıymetli bir zaman dilimi, Cumhuriyetimiz bir yüzyılı devirdi. Önümüzdeki Türkiye Yüzyılı kapsamında çok daha güzel şeyler olacak, teknoloji ile donatılmış gençlerimiz geliyor. Milli bilinci ve dünyanın her yerinde kendilerini yetiştirmiş olarak geliyorlar. Türk milleti bu bölgede çok daha etkili olacak, bizler üzerimize düşen tüm vazifelerimizi yapacağız, vatandaşlarımız ile bir ve beraber olarak Türk milleti bu coğrafyada ilelebet var olacak."

Etkinliğe, Taşova Kaymakamı Salih Kartal,Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
Ümit Özdağ tahliye edildi

Ümit Özdağ tahliye edildi
Tahliye olan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri: Hiçbir suçum yokken beni 5 ay hücrede tuttular

İşte 5 ay sonra cezaevinden çıkan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri
İsrail, Tahran'da yine TV binasını vurdu! Bölgeden dumanlar yükseliyor

TV binasına bomba yağdı, bölgeden dumanlar yükseliyor
Bakanlıktan English Home'un ürünü için toplatma kararı

Bu ürünü evinizde kullanıyorsanız hemen atın! Satışı yasaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'a yönelik saldırıda kilit hedef! Netanyahu'nun 'Fordo' planı ortaya çıktı

Savaştaki kilit hedef için planı hazır! İşte destek istediği ülke
Kızılcık Şerbeti'nde kaçar gibi ayrılık! Veda sahnesi bile çekilemedi

Kızılcık Şerbeti'nde kaçar gibi ayrılık! Veda sahnesi bile çekilemedi
Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

Görüntü İsrail ya da İran'dan değil! 440 İHA ülkeyi yerle bir etti
Zehra Güneş'in gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama

Zehra'nın gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama
Milli yıldızımız Kenan Yıldız Türk futbol tarihine geçti

Kenan Yıldız bir ilki başararak Türk futbol tarihine geçti
En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam

En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.