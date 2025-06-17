Amasya'da Atatürk Kültür ve Sanat Festivali'nde Doğa Yürüyüşü ve Helikopter Gösterisi

Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, Amasya Valiliği'nin organizasyonuyla doğa yürüyüşü ve helikopter gösterisi düzenlendi.

Taşova ilçesinde bulunan Boraboy Gölü çevresinde yapılan doğa yürüyüşünün ardından, Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı "Melek Filo" olarak bilinen 203. Personel Kurtarma Filo Komutanlığındaki timler, helikopter gösterisi ve tatbikat düzenledi.

Amasya Valisi Önder Bakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya gelişinin ve Amasya Genelgesinin imzalanmasının yıldönümü olması sebebiyle etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"106. yıl çok kıymetli bir zaman dilimi, Cumhuriyetimiz bir yüzyılı devirdi. Önümüzdeki Türkiye Yüzyılı kapsamında çok daha güzel şeyler olacak, teknoloji ile donatılmış gençlerimiz geliyor. Milli bilinci ve dünyanın her yerinde kendilerini yetiştirmiş olarak geliyorlar. Türk milleti bu bölgede çok daha etkili olacak, bizler üzerimize düşen tüm vazifelerimizi yapacağız, vatandaşlarımız ile bir ve beraber olarak Türk milleti bu coğrafyada ilelebet var olacak."

Etkinliğe, Taşova Kaymakamı Salih Kartal,Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp ve vatandaşlar katıldı.