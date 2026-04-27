Haberler

Amasya'da Akrobatik Hareket Yapan Motosiklet Sürücüsüne 46 Bin TL Ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AMASYA'da motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapan sürücüye 46 bin TL ceza uygulandı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; dün saat 14.30 sıralarında Necip Fazıl Caddesi üzerinde motosikletiyle akrobatik hareketler yaparak hem kendi hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan sürücü tespit edildi. İncelemeler sonucunda kısa sürede yakalanan sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 46 bin TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken, motosikleti de 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

