Amasya'da 2025-2026 Eğitim Yılı Hazırlıkları Değerlendirildi

Amasya Valisi Önder Bakan'ın başkanlığında, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı hazırlıklarının ele alındığı Sene Başı Okul Müdürleri Toplantısı düzenlendi.

2025-2026 Yeni Eğitim-Öğretim Yılı öncesi, Amasya merkez ile Göynücek'te bulunan okulların genel durumu, güvenliği ve devam eden hazırlıklar gözden geçirildi.

Toplantıda, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin akademik başarısını artırmaya yönelik planlanan çalışmalar, okul-veli iş birliği, sosyal ve kültürel etkinlikler ile projeler değerlendirildi.

Amasya'nın eğitim durumuna ilişkin genel bir değerlendirme yapan Vali Bakan, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, tüm eğitim yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Yüksel Ünal, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Göynücek İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Ziyagil, eğitim müfettişleri ve şube müdürlerinin yanı sıra Amasya merkez ve Göynücek ilçesindeki okul müdürleri katıldı.