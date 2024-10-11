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Amasya Belediyesi'nden Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı

Amasya Belediyesi'nden Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı
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Amasya Belediyesi, üniversite öğrencilerine ve hastaneye giden vatandaşlara ücretsiz sıcak çorba ikramında bulunmak amacıyla 'Çorbabüs' adı verilen bir mobil ikram aracı hizmete sundu. Araç, sabahları öğrencilere ve vatandaşlara çorba dağıtacak.

Amasya Belediyesi, öğrenciler ile vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunacağı "Çorbabüs" adı verilen aracı hizmete sundu.

Belediye ile Amasya Üniversitesi işbirliğiyle üniversite yerleşkesinde hafta içi sabahları öğrenciler ile hastaneye giden vatandaşlara ücretsiz sıcak çorba ikram edilecek.

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Eğitim Fakültesi bahçesinde hizmete başlayan araçta, öğrencilere çorba ikramında bulundu.

Mobil ikram aracının üniversite öğrencilerine, belli günlerde de hastaneye giden vatandaşlara hizmet vereceğini belirten Sevindi, "En az 500 kişiye çorba dağıtacak kapasitemiz var. Öğrencilere de destek olmuş olacağız. Sonrasındaki adımımız, kent lokantası olacak. Bunun da müjdesini verelim." dedi.

Üniversite öğrencisi İsa Şimşek ise çorba ikramının güzel bir hizmet olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel

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