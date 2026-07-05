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Denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı

Denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı
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Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde dalgalara kapılıp açığa sürüklenen çocuk, çevredekilerin attığı can simitleri sayesinde kurtarıldı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, can simitleri atılarak kurtarıldı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Ailesiyle birlikte Çakraz tatil beldesine gelen ismi öğrenilemeyen çocuk, dün saat 19.30 sıralarında serinlemek için denize girdi. Dalgalar nedeniyle açığa sürüklenen çocuk, bağırarak yardım istedi. Deniz yüzeyinde yardım bekleyen çocuk, vatandaşlar tarafından can simitleri ile kurtarılarak kıyıya çıkartıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çocuğun kurtarılma anları cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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