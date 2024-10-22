Amanos Dağları'ndaki Sarısu Şelalesi Yoğun İlgi Görüyor

OSMANİYE'nin doğal güzellikleri arasında yer alan Amanos Dağları eteklerindeki Sarısu Şelalesi, yoğun ilgi görüyor. Vadi içerisindeki doğal yapısı ve manzarasıyla eşsiz güzellik sunan şelale, dronla görüntülendi.

Sarı ve yeşil tonlarındaki ağaçlarla kaplı doğanın içinden akan suyun içindeki orta zorluktaki parkurda gerçekleştirilen yürüyüşün ardından doğaseverler, parkur sonunda güzel bir manzara ile karşılaşıyor. Bölgenin doğal güzellikleri arasında yer alan ve son zamanlarda doğaseverlerin oldukça yoğun ilgi gösterdiği yerler arasındaki Sarısu, güneyinden gelen Karaçay ile birleştikten sonra Osmaniye merkezinden akarak Akdeniz'e dökülüyor.