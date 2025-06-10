'Amadeus' Harbiye'de tiyatroseverlerle buluşacak

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı "Amadeus", 16 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyicisiyle buluşacak.

Tiyatrodan yapılan açıklamaya göre, Peter Shaffer'in metninden uyarlanan ve dünya müzik tarihinin iki önemli ismi Mozart ve Salieri'yi merkeze alan "Amadeus", yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle, altıncı sezonunda sahnelenmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen oyuncu Selçuk Yöntem, "Harbiye Açık Hava'da ilk defa bir tiyatro oyunu oynayacağım. 5 bin kişiye oynamak heyecanlı olacak. Onun için hepimiz ekip olarak o günü bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yöntem'in "Salieri", Tansu Biçer'in "Mozart" ve Özlem Öçalmaz'ın "Costanze" karakterini canlandırdığı oyun, bugüne kadarki kapasitesi en yüksek temsilini gerçekleştirmiş olacak.

Görkemli sahne tasarımı ve güçlü atmosferiyle izleyiciyi 18. yüzyıl Viyana'sına götürecek "Amadeus", 21 Kasım'da Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür Merkezi, 22 Kasım'da ise Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.