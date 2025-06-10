"Amadeus" Harbiye'de tiyatroseverlerle buluşacak

'Amadeus' Harbiye'de tiyatroseverlerle buluşacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı "Amadeus", 16 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyicisiyle buluşacak.

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı "Amadeus", 16 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyicisiyle buluşacak.

Tiyatrodan yapılan açıklamaya göre, Peter Shaffer'in metninden uyarlanan ve dünya müzik tarihinin iki önemli ismi Mozart ve Salieri'yi merkeze alan "Amadeus", yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle, altıncı sezonunda sahnelenmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen oyuncu Selçuk Yöntem, "Harbiye Açık Hava'da ilk defa bir tiyatro oyunu oynayacağım. 5 bin kişiye oynamak heyecanlı olacak. Onun için hepimiz ekip olarak o günü bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yöntem'in "Salieri", Tansu Biçer'in "Mozart" ve Özlem Öçalmaz'ın "Costanze" karakterini canlandırdığı oyun, bugüne kadarki kapasitesi en yüksek temsilini gerçekleştirmiş olacak.

Görkemli sahne tasarımı ve güçlü atmosferiyle izleyiciyi 18. yüzyıl Viyana'sına götürecek "Amadeus", 21 Kasım'da Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür Merkezi, 22 Kasım'da ise Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
Kütahya Simav'da korkutan deprem

Günlerdir sallanan Kütahya'da korkutan deprem
Avusturya'da ortaokula silahlı saldırı! En az 9 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Ortaokula silahlı saldırı düzenlendi, en az 9 ölü var
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu

Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Serdar Ortaç yıllar sonra sahnede yardım almadan yürüdü

Yıllar sonra ilk! Serdar Ortaç'ı görenler gözlerine inanamadı
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor

Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Kimin yaptığı bilinmiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler

Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

Ölüm haberinin ardından o görüntüler gündem oldu
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı

Ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu

Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu! Başhekim açıkladı
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir transfer bombası daha
7 gollü çılgın maç! Son sözü De Bruyne söyledi

7 gollü çılgın maç! Son sözü De Bruyne söyledi
Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu

Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.