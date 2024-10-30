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Samsun'da şüpheli ölüm: Kayıp Alzheimer hastası kadın ormanda ölü bulundu

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Samsun'un Canik ilçesinde beş gündür her yerde aranan 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, ormanlık alanda ölü bulundu.

Samsun'un Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi'nde beş gündür kayıp olan Alzheimer hastası Şükran Güngör'den (80) acı haber geldi.

MANTAR TOPLARKEN CANSIZ BEDENİNİ BULDU

İddiaya göre; mantar toplamak için ormanlık alana giden bir kişi kayıp kadını hareketsiz yatar vaziyette buldu. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAYITLARA 'ŞÜPHELİ ÖLÜM' OLARAK GEÇTİ

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi. "Şüpheli ölüm" olarak değerlendirilen olayda Güngör'ün cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Samsun'da şüpheli ölüm: Kayıp Alzheimer hastası kadın ormanda ölü bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şükran Güngör Güvenlik 3-sayfa Olaylar Samsun Güncel Canik

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