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Alzheimer Hastası Serik'te Ölü Bulundu

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Serik ilçesinde Alzheimer hastası olan Murat Bozkurt, evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Bozkurt, kolundaki özel saatin sinyali sayesinde derede ölü bulundu.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde dün evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası Murat Bozkurt (84), kolundaki özel saatin son sinyal verdiği derede ölü bulundu.

Serik'e bağlı Pınarcık Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Murat Bozkurt, dün saat 16.00 sıralarında evden ayrıldı. En son Çandır Mahallesi'ne doğru gittiği öğrenilen Bozkurt'ta ulaşamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. İz takip köpeği eşliğinde 2 JAK ekibinin yanı sıra AFAD görevlileri de çalışmalara katıldı.

Dün gece boyu aramalarını sürdüren ekipler Bozkurt'un kolunda takılı bulunan ve Alzheimer hastaları tarafından kullanılan özel saatin sinyalinden yer tespiti yaptı. Bugün saat 09.00 sıralarında Çandır Mahallesi Belen mevkiindeki derede Murat Bozkurt hareketsiz bulundu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki ilk incelemesinin ardından Bozkurt'un cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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