Alzheimer Hastası Mustafa Abi'nin Kaybolmadan Önceki Anları Ortaya Çıktı

Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Mustafa Abi için arama çalışmaları sürerken, güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüleri dikkat çekti.

KAYBOLMADAN ÖNCEKİ ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Bursa'nın Mudanya ilçesinde evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Alzheimer hastası Mustafa Abi için başlatılan arama çalışması devam ediyor. Mustafa Abi'nin kaybolmadan önceki anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


