Alzheimer Hastası Mehmet Ali Turhan'ın Kaybolduğu Yerden 148 Gün Sonra Cesedi Bulundu

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde evden çıkıp kaybolan, 148 gün sonra demir yolu üzerinde avcılar tarafından çürümüş cansız bedeni bulunan Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan'dan (74) alınan örnek ile oğlu Süleyman Turhan'dan alınan DNA örneği eşleşti. Turhan'ın cenazesi, yarın toprağa verilecek.

Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde geçen yıl 20 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında evden çıkan evli, 6 çocuk babası Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan, geri dönmedi. Turhan'ın yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden, Mehmet Ali Turhan'ın en son Muradiye Pazar Yeri'nin arkasındaki tarlada görüldüğü tespit edildi. Turhan'ın bulunması için bu çevrede arama çalışma başlatıldı. Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının arama-kurtarma ekiplerinin de katılımıyla farklı zamanlarda yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı.

Ailenin endişeli bekleyişi sürerken, acı haber 148 gün sonra geldi. Mehmet Ali Turhan a ait olduğu düşünülen çürümüş ceset, Uzunburun Mahallesi girişinde demir yolu üzerinde, domuz avcılarının köpekleri tarafından 14 Aralık 2024 günü saat 16.30 sıralarında bulundu. Avcıların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonrası ceset, Merkezefendi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

OĞLUNDAN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Morga gelerek cesedi teşhis eden Süleyman Turhan, babasını terlik ve pantolonundan tanıdı. Cesedin Mehmet Ali Turhan'a ait olduğunun kesinlik kazanması için oğlu Süleyman Turhan'dan DNA örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi geçen hafta cuma günü tamamlandı. Cesedin, Mehmet Ali Turhan'a ait olduğu DNA örneğinin oğluyla eşlemesi sonrası kesinleşti.

Mehmet Ali Turhan'ın cenazesi yarın öğlen kırsal Osmancalı Mahallesi'nde toprağa verilecek.