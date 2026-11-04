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Alzheimer hastası Kemal Yeter'in cansız bedeni Muğla Ula'da ormanda bulundu

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Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Kemal Yeter, arama-kurtarma ekiplerince Akyaka'daki ormanda ölü bulundu. Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Yeter'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde otopsi yapılacağı bildirildi.

ÖLÜ BULUNDU

Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Kemal Yeter, arama-kurtarma ekipleri tarafından Akyaka'daki ormanda ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmayan Yeter'in kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde otopsi yapılacağı bildirildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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