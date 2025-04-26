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Alzheimer Hastası Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti

Alzheimer Hastası Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde, alzheimer hastası Güllü Temiz (90) terasından düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ancak kadının yaşamını kurtaramadı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 katlı apartmanın terasından düşen alzheimer hastası kadın hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki apartman dairesinde, alzheimer hastası olduğu öğrenilen Güllü Temiz (90) terasta bulunduğu sırada dengesini kaybederek, bina girişindeki sundurmanın üzerine düştü.

Yaşlı kadının düştüğünü görenlerin ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kadını düştüğü yerden indirip ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Temiz, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
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