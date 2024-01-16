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Alzheimer Hastası Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

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BOLU'da 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşen Alzheimer hastası Mehmet Aydoğan (91), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BOLU'da 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşen Alzheimer hastası Mehmet Aydoğan (91), hayatını kaybetti.

?Olay, saat 08.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Cengaver Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı apartmanın 3'üncü katında yaşayan Alzheimer hastası Mehmet Aydoğan, dengesini kaybedince balkondan düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, 13 metre yükseklikten beton zemine düşen Aydoğan'ın öldüğünü belirledi. Cenaze otopsi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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