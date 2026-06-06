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Kahramanmaraş'ta altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi

Kahramanmaraş'ta altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi
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Kahramanmaraş Onikişubat'ta atık su çalışması sırasında iş makinesiyle doğal gaz borusu delindi. Gaz yayılması üzerine bölgede güvenlik önlemi alındı, yol trafiğe kapatıldı. Ekiplerin müdahalesiyle boru onarıldı ve gaz akışı yeniden sağlandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi.

Karamanlı Mahallesi Bayazıtlı Bulvarı'nda iş makinesiyle yapılan atık su parseli çalışması sırasında bölgeden geçen doğal gaz borusu delindi.

Delinmenin ardından bölgeye doğal gaz yayılmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemi alınırken, yol araç trafiğine kapatıldı ve doğal gaz akışı kesildi.

Ekiplerin çalışması sonucu hasar gören doğal gaz borusu onarıldı.

Müdahalenin ardından doğal gaz akışı yeniden sağlanırken, altyapı çalışmaları da tekrar başladı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı
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