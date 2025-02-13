Altınözü'nde Öğrencilere Gazetecilik Eğitimi Verildi
Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Altınkaya Ortaokulu'nda gazetecilik mesleği tanıtıldı. Gazeteci Talip Köleoğlu, öğrencilere mesleği hakkında bilgi vererek deneyimlerini paylaştı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde Altınkaya Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere gazetecilik mesleği tanıtıldı.
Okulda düzenlenen etkinlikte gazeteci Talip Köleoğlu, öğrencilere mesleğiyle ilgili bilgi verdi.
Deneyimlerini de paylaşan Köleoğlu, gazeteciliğin toplumun doğru ve hızlı bilgiye ulaşmasındaki rolünü anlattı.
Köleoğlu, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.
Kaynak: AA / Mahmut Tuncay - Güncel