Altınözü Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Etkinliği
Altınözü Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu etkinliği, Altınözü Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kaymakam Mehmet Sert, Belediye Başkanı Rıfat Sarı ve birçok davetlinin katıldığı etkinlikte, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi sunuldu.
Altınözü Halk Eğitim Merkezince yıl sonu etkinliği düzenlendi.
Altınözü Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Mehmet Sert, Belediye Başkanı Rıfat Sarı ile çok sayıda davetli katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti.
Etkinlikte müzik dinletisi sunuldu ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.