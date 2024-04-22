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Altınova'da 1 Ton 150 Kilogram Kaçak Midye Ele Geçirildi

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Yalova'nın Altınova ilçesinde yapılan bir operasyonda 1 ton 150 kilogram kaçak midye ele geçirildi ve 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere para cezası uygulanırken, midyeler denize bırakıldı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde 1 ton 150 kilogram kaçak midye ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hersek Mahallesi Tersaneler Caddesi'ndeki tekne limanı önünde yaptıkları kontrolde şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 160 çuval içerisinde 1 ton 150 kilogram midye ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki İ.S, R.Y, R.K, Z.K. ile S.A'yı gözaltına aldı.

Haklarında adli ve idari işlem başlatılan 5 şüpheliye, 131 bin 210 lira para cezası uygulanırken, ele geçirilen midyeler ekiplerce yeniden denize bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Altınova Yalova Çevre Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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