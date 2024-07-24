Altındağ'da Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında 178 Dairenin Hak Sahipleri Belirlendi

Altındağ ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı tamamlanan 178 dairenin hak sahipleri kurayla belirlendi.

Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aktaş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 4'üncü etabı kapsamında, yapımı tamamlanan konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için Şair Baki Kültür Merkezi'nde noter huzurunda kura çekimi düzenlendi.

Kura çekimiyle 178 dairenin hak sahipleri belli oldu.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, burada yaptığı konuşmada, ilçe genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edeceklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın yeni yuvalarında sağlık ve huzur içinde oturmasını temenni ediyorum. Altındağ'da başlattığımız değişim ve dönüşüm çalışmaları ile birlikte bölge daha fazla değer kazanıyor. Özellikle Aktaş bölgesinin değeri her geçen gün daha da artıyor." dedi.