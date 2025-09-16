Altındağ Belediyesi'nden Yeni Projeler İçin Temel Atma Töreni

Altındağ Belediyesi, Karacaören Mahallesi'nde bisiklet parkı, yürüyüş yolu ve kreş projesinin temel atma töreni gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, temel atma törenine AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erdoğan, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Altındağ İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, 20 bin metrekarelik yemyeşil bir alan üzerinde şekillenecek olan tema parkının, bisiklet yolları, yürüyüş güzergahları ve dinlenme köşeleriyle ailelerin bol bol vakit geçirecekleri bir alan olacağını belirtti.

Kreşin, çalışan anne ve babaların arkasındaki en büyük destek olacağını ifade eden Tiryaki, şunları kaydetti:

"Karacaören Mahallemize bir müjdemiz daha var. Önümüzdeki günlerde Karacaören Mahallesi'nde pazar yeri, düğün salonu ve bir sosyal tesisin de temellerini atacağız. Temel atma törenlerinin ardından açılışları da gerçekleştireceğiz. Altındağ'da eser ve hizmet belediyeciliği anlayışımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."