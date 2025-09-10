Altındağ Belediyesi'nden Okul Kantinlerine Denetim

Altındağ Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için okul kantinlerinde denetim yaptı.

Belediyenin Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki okulların kantinlerinde öğrencilerin sağlığına zararlı ve yasaklı herhangi bir ürünün satılıp satılmadığı, ürünlerin son kullanma tarihi ve hijyene yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Kantinlerde bulunması gereken belgeleri inceleyen ekipler, işletmecilere ve çalışanlara uyarılarda bulundu.

Ekiplerce kurallara uymadığı tespit edilen kantinlere ise işlem yapıldı.

Altındağ Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Nasuh Baysal, denetimlere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 189 okul kantininin bulunduğunu söyledi.

Her yıl düzenli olarak okul kantinlerine yönelik denetimler yaptıklarını, hijyen kurallarını, bilim kurulunun yasakladığı gıdaların satılıp satılmadığını, iş yeri açma ruhsatını ve diğer evrakları incelediklerini belirten Baysal, denetimler sırasında kurallara aykırı olan kantinlere işlem uyguladıklarını ifade etti.

Altındağ Belediyesi olarak çocukların sağlığına önem verdiklerinin altını çizen Baysal, ilçedeki okul kantinlerine yönelik denetimlerin devam edeceğini kaydetti.