Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan Valisi Aydoğdu'dan bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kaymasıyla ilgili bilgi almak için Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile görüştü. Vali Aydoğdu, kayıp kişilerin bulunması amacıyla devam eden arama kurtarma çalışmalarının son durumunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ERZİNCAN VALİSİ AYDOĞDU'DAN BİLGİ ALDI
İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kayması ile ilgili Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Vali Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi" denildi.