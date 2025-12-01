Haberler

Altın Daneler Projesi ile Yerli Buğday Yaygınlaştırılıyor

Altın Daneler Projesi ile Yerli Buğday Yaygınlaştırılıyor
Güncelleme:
19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Altın Daneler Toprakla Buluşuyor' projesi kapsamında, yerli Altın Dane buğdayı ekimi Tepeköy Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Proje, yerli buğday çeşitlerinin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Altın Daneler Toprakla Buluşuyor" projesi ilçede sürüyor.

Proje kapsamında yerli çeşit Altın Dane buğdayı, Tepeköy Mahallesi'ndeki demonstrasyon sahasında önder çiftçi tarafından ekildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yerli buğday çeşitlerinin yaygınlaştırılması amacıyla arazi çalışlamarına devem ediyor.

Altın Dane buğdayının yüksek verim potansiyeli, hastalıklara dayanıklılık, kaliteli un ve ekmeklik özellikleri, farklı iklim ve toprak şartlarına uyum sağlayabilme kabiliyetine sahip olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Aydın Dama - Güncel
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKumsal Oya:

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
