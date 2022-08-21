"Liderler Buluşması"Nın Altıncısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Başladı Güncel Haberler Altı siyasi parti genel başkanlarının bir araya geldiği “liderler buluşmasının” altıncısı, Saadet Partisi Genel Merkezi’nde, bugün saat 14.00'da başladı. Haber: MEHMET AKGÜN - Kamera: ÜNAL AYDIN Altı siyasi parti genel başkanlarının bir araya geldiği "liderler buluşmasının" altıncısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde, bugün saat 14.00'da başladı. "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnine imza atan altı siyasi partinin liderleri altıncı buluşmayı, bugün; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yaptı. Saadet Partisi Genel Merkezi'ne ilk olarak saat 14.00'da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan geldi. Babacan'dan sonra sırasıyla Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, tüm liderleri partisinin genel merkezinin kapısında karşıladı. Karamollaoğlu, liderlerin gelmeye başlamasından önce kısa bir süre gazetecilerle de sohbet etti. Kaynak: ANKA / Güncel Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Hizb-i İslami Partisi Temel Karamollaoğlu Sp Güncel Haberler

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