Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Liderler Buluşması"Nın Altıncısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Başladı

'Liderler Buluşması'Nın Altıncısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Başladı

Güncel Haberler

Altı siyasi parti genel başkanlarının bir araya geldiği “liderler buluşmasının” altıncısı, Saadet Partisi Genel Merkezi’nde, bugün saat 14.00'da başladı.

Haber: MEHMET AKGÜN - Kamera: ÜNAL AYDIN

Altı siyasi parti genel başkanlarının bir araya geldiği "liderler buluşmasının" altıncısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde, bugün saat 14.00'da başladı.

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnine imza atan altı siyasi partinin liderleri altıncı buluşmayı, bugün; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yaptı.

Saadet Partisi Genel Merkezi'ne ilk olarak saat 14.00'da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan geldi. Babacan'dan sonra sırasıyla Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, tüm liderleri partisinin genel merkezinin kapısında karşıladı. Karamollaoğlu, liderlerin gelmeye başlamasından önce kısa bir süre gazetecilerle de sohbet etti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Hizb-i İslami Partisi Temel Karamollaoğlu Sp Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title