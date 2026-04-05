Alparslan Türkeş vefatının 29. yılında Anamur ve Bozyazı ilçelerinde anıldı
Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 29. yılı dolayısıyla anma programları düzenlendi.
Anamur'da MHP İlçe Teşkilatınca düzenlenen programda Türkeş ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Programa, MHP İlçe Başkanı Mehmet Yayla ve partililer katıldı.
MHP Bozyazı İlçe Başkanlığınca düzenlenen programda da Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Programda, Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ve MHP Bozyazı İlçe Başkanı Soner Kara da yer aldı.
Kaynak: AA / İbrahim Polat