Alparslan Kuytul Gözaltına Alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alparslan Kuytul Gözaltına Alındı

ANKA - Gürkan Demirtaş - Güncel
 - Güncelleme:
Alparslan Kuytul Gözaltına Alındı

Eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltı işlemini eşi Semra Kuytul, sosyal medya hesabından duyurdu.

Eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltı işlemini eşi Semra Kuytul, sosyal medya hesabından duyurdu.

Semra Kuytul, bugün sabahın erken saatlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla eşi, eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un gözaltına alındığını duyurdu. Semra Kuytul'un paylaşımları şöyle:

"Alparslan Hocamı gözaltına aldılar. Adliyeye gidiyoruz. Onlar yine kirli bir tuzak kurdu ama Allah; tuzak kuranların, plan yapanların en hayırlısıdır.. O'na dayandık.. Haklıyız, elbet kazanacağız!"

ANKA / Gürkan Demirtaş - Güncel

Alparslan Kuytul, Furkan Vakfı, Gözaltı, Medya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title