Alparslan Kuytul Gözaltına Alındı

Eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltı işlemini eşi Semra Kuytul, sosyal medya hesabından duyurdu.

Semra Kuytul, bugün sabahın erken saatlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla eşi, eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un gözaltına alındığını duyurdu. Semra Kuytul'un paylaşımları şöyle:

"Alparslan Hocamı gözaltına aldılar. Adliyeye gidiyoruz. Onlar yine kirli bir tuzak kurdu ama Allah; tuzak kuranların, plan yapanların en hayırlısıdır.. O'na dayandık.. Haklıyız, elbet kazanacağız!"