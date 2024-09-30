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Almus Kaymakamı Emre Çömen Köy Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Almus Kaymakamı Emre Çömen Köy Ziyaretleri Gerçekleştirdi
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Almus Kaymakamı Emre Çömen, KÖYDES Projesi kapsamında köyleri ziyaret ederek yapılan hizmetleri kontrol etti ve vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, köy ziyaretlerinde bulundu.

Kaymakam Çömen, KÖYDES Projesi kapsamında 2024 yatırımlarında yapılan hizmetleri kontrol etmek ve vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek için Oğulbey, Çiftlik, Çamköy, Göltepe ve Gebeli köyleri ile Bağtaşı Beldesine ziyaretler gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde, Çömen'e, Almus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürü Yusuf Sezer ile Almus Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü Selahattin Çiğdem de eşlik etti.

Kaymakam Emre Çömen, "Ziyaretlerden amacımız, köylerimizde oluşabilecek sorunları ve vatandaşlarımızın sorunlarını ilk ağızdan dinleyip görerek vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek. Ziyaretlerimiz sürecek." dedi.

Kaynak: AA / İzzet Kurt - Güncel

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