Almanya, UNIFIL misyonundaki askerlerinin görev süresini son kez uzattı

Alman hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) misyonundaki Alman askerlerinin görev süresini son kez olmak üzere 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun, UNIFIL misyonundaki Alman askerlerinin görev süresini görüştüğünü kaydetti.

Hille, Alman askerlerinin görev süresinin 30 Haziran 2027'ye kadar son kez uzatılması kararı alındığını söyledi.

Söz konusu kararın misyonun operasyonel görevlerinin 31 Aralık'a kadar tamamlanmasını hedeflediğini kaydeden Hille, bu çerçevede Alman askerlerinin, 30 Haziran 2027'ye kadar BM üyesi diğer ülkelere çekilme sürecinde destek sağlayacağını belirtti.

Hille, bu kapsamda Almanya'nın, UNIFIL Deniz Görev Gücü'ne bir fırkateyn ile katkı sunmaya devam edeceğini dile getirdi.

UNIFIL'in halen Lübnan ve bölgedeki güvenlik ve istikrar açısından önemli bir rol oynadığını vurgulayan Hille, görev süresi sonuna kadar Lübnan Donanması'nın kalıcı olarak yetkin hale gelmesi amacıyla eğitim ve destek faaliyetlerinin sürdürüleceğini kaydetti.

Hille, Alman ordusunun bu amaçla 300'e kadar asker görevlendirilebileceğini, 1 Ocak 2027'den itibaren ise bu sayının 80'e düşürüleceğini belirtti.

Bakanlar Kurulu'nun aldığı bu kararın ayrıca Federal Meclis tarafından da onaylanması gerekiyor.