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Almanya tarihinin en sıcak ikinci yazını yaşadı

Almanya tarihinin en sıcak ikinci yazını yaşadı
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BERLİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Almanya, ülke genelinde kaydedilen ortalama 19,6 santigrat derecelik sıcaklıkla tarihindeki en sıcak ikinci yaz mevsimini geride bıraktı.

BERLİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Almanya, ülke genelinde kaydedilen ortalama 19,6 santigrat derecelik sıcaklıkla tarihindeki en sıcak ikinci yaz mevsimini geride bıraktı.

Alman Meteoroloji Servisi'nin pazartesi günü açıkladığı ön verilere göre, 19,7 santigrat derece ortalama sıcaklığa sahip 2003 yazı hariç, bundan daha sıcak bir yaz yaşanmış olması muhtemel görünmüyor.

Ülke genelindeki geçici sıcaklık rekoru, 27 Haziran'da Saksonya-Anhalt eyaletine bağlı Möckern-Drewitz'de 41,8 santigrat derece olarak kayıtlara geçti.

Aşırı kurak geçen yaz mevsiminde toplam yağış miktarı yaklaşık 171 milimetreyle normal seviyenin yüzde 72'sinin biraz altında kaldı. Ön verilere göre 779 saate ulaşan güneşlenme süresi ise bu yazın, 1951'de kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en güneşli beş yaz arasına girmesini sağladı.

Aşırı sıcaklar ölümcül sonuçlar da doğurdu. Ülkenin önde gelen halk sağlığı kurumu Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) göre, bu yıl ağustos ortasına kadar Almanya'da sıcaklığa bağlı nedenlerle tahmini 15.800 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Xinhua
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