Almanya Savunma Bakanı Trump'ın Putin'e yönelik tavrını eleştirdi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Alaska'da kırmızı halıda dostane karşılamasını ve aynı zamanda Ukrayna'ya askeri desteğini çekmesini eleştirdi.

Deutschlandfunk radyosuna açıklamada bulunan Pistorius, "Ne yazık ki Amerikalılar ve Amerikan Başkanı savaşın gidişatına etki etti. Ayrıca Vladimir Putin'in özgüven kazanmasına neden oldu. Putin'i Alaska'da kırmızı halıyla bir dost gibi karşıladı ve aynı zamanda Ukrayna'ya askeri desteği, istihbarat bilgileri dışında tamamen geri çekti. Şimdi bizim ödediğimiz silahları satıyor." diye konuştu.

Pistorius, Trump'ın çok erken, gereksiz yere Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunu müzakere masasından kaldırdığını belirterek, "Bu, diğer konular hakkında da müzakere edilebilecek bir koz olabilirdi." dedi.

Alman siyasetçi, Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri hedef almasını "terör savaşı" olarak niteleyerek, kalıcı bir barışın ancak Ukrayna'nın güçlü konumda olmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı.

Ukrayna'nın 4 yıl direneceğini kimse tahmin etmedi

Savaşın başında birçok askeri uzmanın, Ukrayna'nın Rus ordusuna uzun süre direnemeyeceğini düşündüğünü hatırlatan Pistorius, kendisinin de savaşın bu kadar uzun süreceğini beklemediğini söyledi.

Pistorius, NATO'nun Finlandiya ve İsveç'in katılımıyla bu kadar hızlı genişlemesini, Avrupa ülkelerinin ve başlangıçta ABD'nin Ukrayna'ya bu denli uzun ve yoğun destek vermesini de öngörmediğini ifade etti.

Ukrayna'nın savaşı sona erdirmek için daha uzun menzilli silahlara ihtiyaç duyup duymadığı sorusuna da yanıt veren Pistorius, Almanya'nın zaten kapsamlı destek sağladığını vurguladı.

Pistorius, Taurus tipi sistemlerin savaşın kaderini tek başına belirlemeyeceğini kaydederek, Almanya'nın bu yıl 11,5 milyar avro ile Ukrayna'nın en büyük destekçisi konumunda olduğunu söyledi.

ABD'nin askeri desteği büyük ölçüde geri çekmesinin savaşın gidişatını etkilediğini dile getiren Pistorius, Avrupa'nın desteğini sürdürmesinin şu aşamada kritik önemde olduğunun altını çizdi.

Pistorius, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker konuşlandırması tartışmalarına da değinerek, birkaç Avrupa tugayının tek başına caydırıcı olmayacağını, gerçek bir güvenlik garantisinin NATO'nun 5. maddesine benzer güçlü bir yapı gerektireceğini söyledi.

Pistorius, bunun ise en azından şu aşamada ABD'nin desteği olmadan mümkün görünmediğini kaydetti.