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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine Korgeneral Heico Hübner'i atayacağı bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pistorius'un, Korgeneral Hübner'i Kara Kuvvetlerinin yeni komutanı olarak atamaya karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, Hübner'in, 2027 yılı başında Almanya Genelkurmay Başkanı görevine getirilecek Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Christian Freuding'in yerine geçeceği kaydedildi.

Savunma Bakanı Pistorius, atamaya ilişkin açıklamasında, Hübner'in son derece deneyimli ve geniş bir askeri çevreye sahip olduğunu belirterek, Kara Kuvvetlerinde yürütülen reform süreçlerine yakından katkı sağladığını vurguladı.

Pistorius, Hübner'in yeni görevinde Kara Kuvvetlerinin geleceğe hazırlanmasına önemli katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

Hübner, Kosova'da NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) bünyesinde bölük komutanı, Afganistan'da Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) bünyesinde tabur komutanı olarak görev yapmıştı.

Kaynak: AA