Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Airbus'tan 16 askeri nakliye uçağı almayı planlıyor

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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman Hava Kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetini artırmak amacıyla Airbus firmasından ek askeri nakliye uçakları tedarik etmeyi planladıklarını ???????açıkladı.

Airbus'ın Bremen'deki tesislerini ziyaret eden Pistorius, envanterde lojistik amaçla kullanılan 16 uçağın, ek teknik yeteneklere sahip yeni taktik uçaklarla değiştirilmesi yönünde "çok somut" değerlendirmeler yapıldığını belirtti.

Üretici firmayla görüşmelerin olumlu ilerlediğini kaydeden Pistorius, projenin hayata geçirilmesi için Federal Meclis (Bundestag) onayının beklendiğini ifade etti.

Öte yandan, halihazırda 53 uçakla NATO içindeki en büyük A400M filosuna sahip olan Almanya, sipariş edilecek 16 yeni uçağı füze savunma sistemleri ve kalıcı uydu bağlantısı gibi donanımlarla kritik hava sahalarında kullanmayı hedefliyor.

Alman basınındaki haberlerde, Alman Hava Kuvvetlerinin, bu uçakları gelecekte dron veya Taurus seyir füzeleri için taşıyıcı platformlara dönüştürmeyi de incelediği belirtildi.

Anlaşmanın sağlanması durumunda, envanterden çıkarılacak 16 eski uçağın modernize edilerek satılması, yeni siparişle de Airbus'ın 2030'da durması beklenen üretim hattının iki yıl daha açık kalması öngörülüyor.

Kaynak: AA