Almanya Savunma Bakanı Lambrecht Bosna Hersek'i ziyaret etti

Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic, Alman mevkidaşı Christine Lambrecht ile ülkenin başkenti Saraybosna'da bir araya geldi.

Podzic, Alman mevkidaşı Lambrecht ve beraberindeki heyeti resmi törenle karşıladı.

İkili, görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Lambrecht, görüşmede Avrupa değerlerinin Batı Balkanlar dahil olmak üzere her yerde korunması gerektiği ve Almanya'nın Bosna Hersek'e her zaman destek vereceği hususlarında anlaştıklarını ifade etti.

İki ülke arasındaki iyi ilişkiler üzerine de konuştuklarını ifade eden Lambrecht, "Gelecekte de iş birliklerimiz devam edecek. Özellikle askerlerin eğitilmesi anlamında başarılı iş birlikleri istiyoruz." dedi.

Lambrecht, "Batı Balkanların Avrupa Birliği (AB) ve NATO yolunda ilerlediğini görmek istiyoruz. Bu yol, bizim desteklediğimiz, güvenilir, ortak olduğumuz ve bir tehlike ya da risk oluşması durumunda hep birlikte mücadele etmek istediğimiz bir yoldur." diye konuştu.

Bosnalı Bakan Podzic, "Bakan Lambrecht'in gelişi yalnız olmadığımızın, AB ve NATO üyesi ülkelerle iş birliği içerisinde olacağımızın mesajı niteliğindedir." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "saldırgan" tavırları üzerinde de konuştuklarını belirten Podzic, şunları kaydetti:

"Avrupa vatandaşlarının hissedeceği ekonomik sonuçlar ne olursa olsun, bu tür bir barbarlığı ve Ukrayna vatandaşlarına yönelik insanlık dışı muameleyi kınamamız gerektiği hususunda anlaştık. Bosna Hersek dahil olmak üzere, Güneydoğu Avrupa ülkeleri, demokrasi ve insan haklarının nerede olduğunu iyi bilmektedir. Biz Avrupalılar, Rusya'dan kaynaklanan tehlikelerin farkındayız. Bu yüzden Avrupa güvenliğini inşa etmemiz gerekiyor. Askerlerimiz, barış koruma alanında halihazırda görev yaptı. Umarız Avrupa'nın savunması hususunda da iş birliği yapmamıza gerek kalmaz."