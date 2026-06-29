Haberler

Almanya'nın Stade kentinde silahlı saldırı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Polis, olayda hayatını kaybedenler olduğunu doğrularken, ilk bilgilere göre 5 kişinin öldüğü iddia ediliyor. Saldırının nedeni ve ölü sayısıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentinde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler olduğu belirtildi.

Lüneburg Emniyet Müdürlüğünün Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Stade'de silahlı saldırı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, olay nedeniyle geniş çaplı operasyon başlatıldığı bilgisi verildi.

Saldırıda hayatını kaybedenler olduğu belirtilen açıklamada, mevcut bilgilere göre kamuoyu açısından devam eden bir tehlike bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, polisin olay yerindeki inceleme ve soruşturmasının sürdüğü aktarılarak, hayatını kaybedenlerin sayısı, kimlikleri ve olayın nedenine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi olmadığı aktarıldı.

Alman basınında yer alan haberlerde, olayın kent merkezindeki bir konutta meydana geldiği, silah seslerinin duyulması üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

T-online haber sitesi, ilk bilgilere göre olayda 5 kişinin hayatını kaybettiğini iddiasında bulundu.

Bild gazetesi de birden fazla kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Ancak iddialar resmi makamlarca henüz doğrulanmadı.

Yetkililerin soruşturmanın ilerleyen aşamalarında olayın nedenine ve hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin ayrıntılı açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki

AK Parti'den İsrail'in tarihi provokasyonuna ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı

Şalvar giydirilip boynuna çan takıldı... Yetmedi, fırçayla yıkandı
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Saldırıdan aylar sonra ortaya çıkan detay! Meğer veli durdurmamış
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı

Pandemi döneminde askıya alınan uygulama yeniden başladı
Hem emzirdi hem yayına devam etti

Hem emzirdi hem yayına devam etti
15 yaşındaki kızı taciz eden 60 yaşındaki şahsa linç! Anne, amca ve eski eş tutuklandı

15 yaşındaki kızı taciz eden 60'lık şahsa linç! 3 kişi tutuklandı
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

Böylesi görülmedi! Güvenlik çemberi genişledi, kuş bile uçurmuyorlar