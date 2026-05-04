Almanya'nın Regensburg kentindeki DİTİB Turkuaz Camisi'nin yeni kompleksi dualarla açıldı

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Regensburg kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Turkuaz Camisi'nin yeni kompleksi, düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, açılış töreninde yaptığı konuşmada, camilerin eğitici ve birleştirici rolüne vurgu yaptı.

Cebeci, "Büyük bir medeniyetin temsilcileri olarak en büyük görevimiz, gençlerimize güzel ahlakı aşılamak ve onları dürüstlükle yoğurmaktır. Bu cami, sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda sosyalleşme gibi güzel alışkanlıklarla nesillerin yetişeceği bir buluşma merkezidir. Zira camilerin eğitmek, güzelliği yaymak ve sosyalleşmek gibi önemli fonksiyonları bulunmaktadır." dedi.

DİTİB Genel Sekreteri Eyüp Kalyon, camilerin farklı kesimlerden insanları bir araya getiren özel mekanlar olduğunu ifade ederek, "Camiler sadece ibadet edilen yerler değildir. Burası toplumun her kesiminden insanın bir araya geldiği, kaynaştığı, dayanışmayı öğrendiği kutsal mekanlardır." ifadelerini kullandı.

DİTİB Regensburg Turkuaz Camisi Dernek Başkanı Mahir Koçak da sadece bir ibadethane inşa etmediklerini, aynı zamanda bir gençlik merkezi ve cenaze yıkama bölümü kurmayı da hedeflediklerini belirtti.

Caminin din görevlisi Ali Aydın, camilerin toplumu bir arada tutan en önemli yapılar olduğunu vurgulayarak, göreve başladığı günden bu yana 38 kişinin bu camide Müslüman olduğu bilgisini paylaştı.

Regensburg Belediyesi Eğitim Sorumlusu Dr. Sabine Kellner-Mayrhofer ise kentte böyle bir buluşma noktasına duyulan ihtiyaca dikkati çekerek, memnuniyetini dile getirdi.

Regensburg kentinde 1977 yılında kiralanan tek odayla ibadete başlanan DİTİB Turkuaz Camisi'nin yeni inşa edilen ve bin kişi ağırlama kapasiteli modern kompleksi, dualar eşliğinde kurdelenin kesilmesiyle açıldı.