Haberler

Almanya'nın Regensburg kentindeki DİTİB Turkuaz Camisi'nin yeni kompleksi dualarla açıldı

Almanya'nın Regensburg kentindeki DİTİB Turkuaz Camisi'nin yeni kompleksi dualarla açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Regensburg kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Turkuaz Camisi'nin yeni kompleksi, düzenlenen törenle açıldı.

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Regensburg kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Turkuaz Camisi'nin yeni kompleksi, düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, açılış töreninde yaptığı konuşmada, camilerin eğitici ve birleştirici rolüne vurgu yaptı.

Cebeci, "Büyük bir medeniyetin temsilcileri olarak en büyük görevimiz, gençlerimize güzel ahlakı aşılamak ve onları dürüstlükle yoğurmaktır. Bu cami, sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda sosyalleşme gibi güzel alışkanlıklarla nesillerin yetişeceği bir buluşma merkezidir. Zira camilerin eğitmek, güzelliği yaymak ve sosyalleşmek gibi önemli fonksiyonları bulunmaktadır." dedi.

DİTİB Genel Sekreteri Eyüp Kalyon, camilerin farklı kesimlerden insanları bir araya getiren özel mekanlar olduğunu ifade ederek, "Camiler sadece ibadet edilen yerler değildir. Burası toplumun her kesiminden insanın bir araya geldiği, kaynaştığı, dayanışmayı öğrendiği kutsal mekanlardır." ifadelerini kullandı.

DİTİB Regensburg Turkuaz Camisi Dernek Başkanı Mahir Koçak da sadece bir ibadethane inşa etmediklerini, aynı zamanda bir gençlik merkezi ve cenaze yıkama bölümü kurmayı da hedeflediklerini belirtti.

Caminin din görevlisi Ali Aydın, camilerin toplumu bir arada tutan en önemli yapılar olduğunu vurgulayarak, göreve başladığı günden bu yana 38 kişinin bu camide Müslüman olduğu bilgisini paylaştı.

Regensburg Belediyesi Eğitim Sorumlusu Dr. Sabine Kellner-Mayrhofer ise kentte böyle bir buluşma noktasına duyulan ihtiyaca dikkati çekerek, memnuniyetini dile getirdi.

Regensburg kentinde 1977 yılında kiralanan tek odayla ibadete başlanan DİTİB Turkuaz Camisi'nin yeni inşa edilen ve bin kişi ağırlama kapasiteli modern kompleksi, dualar eşliğinde kurdelenin kesilmesiyle açıldı.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek
Putin, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs’ta Ukrayna’da ateşkes ilan etti

Tüm dikkatler İran'dayken, Putin'den sürpriz ateşkes kararı
İran'ın, 'ABD donanmasını vururuz' tehdidine Trump'tan sert yanıt

Trump'tan İran'a ölüm tehdidi: Bunu yaparsanız sizi yok ederiz
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum

Beklenenden yüksek gelen enflasyon rakamlarına Erdoğan'dan ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tugay Kerimoğlu'ndan yeni sezon öncesi İrfan Can Kahveci hakkında çarpıcı iddia

Tugay Kerimoğlu'ndan yeni sezon öncesi İrfan hakkında büyük iddia
Nesrin Cavadzade sessiz sedasız evlendi! Aradaki yaş farkı olay oldu

Sessiz sedasız evlendi! Aradaki yaş farkı olay oldu
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı

Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı
Galatasaray'da 4-1'lik ağır yenilginin nedeni ortaya çıktı

4-1'lik hezimetin nedeni ortaya çıktı
Tugay Kerimoğlu'ndan yeni sezon öncesi İrfan Can Kahveci hakkında çarpıcı iddia

Tugay Kerimoğlu'ndan yeni sezon öncesi İrfan hakkında büyük iddia
Amedspor'un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti

Amedspor'un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti
Vitor Pereira'nın Nottinham Forest'ı Chelsea'yi deplasmanda paramparça etti

Chelsea'yi resmen paramparça etti