Almanya, İHA'lara Karşı Hava Savunma Sistemlerini Güçlendiriyor

Güncelleme:
Almanya, insansız hava araçlarına karşı savunmasını artırmak için Rheinmetall şirketinden 600'den fazla 'Skyranger 30' hava savunma sistemi siparişi vermeyi planlıyor. Siparişin toplam bedeli 9 milyar avronun üzerinde olacak.

Almanya'nın insansız hava araçlarına (İHA) karşı savunmasını güçlendirmek amacıyla 600'den fazla "Skyranger 30" tipi hava savunma sistemi almayı planladığı bildirildi.

Alman medyasının Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Alman hükümeti, bu yıl içinde Rheinmetall şirketine 600'den fazla "Skyranger 30" tipi hava savunma sistemi siparişi verecek.

Siparişin toplam 9 milyar avronun üzerinde olacağı belirtildi.

Rheinmetall şirketi sözcüsü, siparişler nedeniyle "Skyranger" üretiminde ciddi artış beklediklerini, hedeflerinin yılda 200 adet üretmek olduğunu kaydetti.

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kenneth Harms ise "Skyranger" sisteminin bir prototipinin yıl sonuna kadar test edildiği bilgisini paylaştı.

Alman ordusu, Gepard hava savunma tankının hizmetten çıkarılmasının ardından ortaya çıkan savunma açığını "Skyranger" ile kapatmayı hedefliyor.

"Skyranger" sisteminin, İHA saldırılarını püskürtebileceği, helikopterler ve hassas güdümlü mühimmata karşı da kullanılabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
