Almanya İsrail'in idam cezasını yeniden uygulamaya koyma konusundaki girişimlerini eleştirdi

Almanya Federal Meclisi Başkanı Julia Klöckner, İsrail'in idam cezasını yeniden uygulamaya koyma girişimlerine karşı çıkarak insani yardımın önemine vurgu yaptı ve bu uygulamadan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Klöckner, Kudüs'te İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, idam cezasının insan onurunun korunmasıyla bağdaşmayacağını ve bir devletin intikam hissiyle davranmaması gerektiğini ifade etti.

Devletin infazlardan vazgeçme başarısının tehlikeye atılmaması gerektiğini belirten Klöckner, bu girişimlerden vazgeçme çağrısında bulundu.

Klöckner, Gazze Şeridi'ndeki insani acil duruma da işaret ederek, halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çaba gösterilmesini isteyerek, "İnsani yardım siyasi bir taviz değil, ahlaki bir görevdir. Bu insani durumu dile getirmek, fail ile kurbanın yerini değiştirmek anlamına gelmez." diye konuştu.

Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü tarafından İsrail Meclisine sunulan yasa tasarısı, "İsrail devletine ve topraklarındaki Yahudi halkına zarar verme amacıyla, belirli bir gruba karşı ırkçı veya nefret saikli güdülerle kasten ya da kasıtsız olarak bir İsrail vatandaşının ölümüne neden olanların ölüm cezasına çarptırılmasını" öngörüyor.

Tasarı, 7 Ekim'e katılmakla suçlanan Filistinlilere idama varan cezalar verilmesini savunurken, delillerin karmaşıklığını ve "7 Ekim'de yaşanan vahşeti" gerekçe göstererek askeri mahkemenin yürüteceği yargılamada "standart usul ve kurallardan" sapılmasına da izin veriyor.

Söz konusu tasarı, bölgesel ve uluslararası düzeyde sert eleştirilere yol açarken, Tel Aviv yönetiminin uluslararası hukuku ihlal etmeyi sürdürdüğü vurgulanıyor.

İsrail hapishanelerinde halihazırda 9 binden fazla Filistinli bulunuyor.

