Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Meclis'te Filistin Protestosuyla Karşılaştı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, mecliste konuşma yaptığı sırada bir Filistin destekçisi tarafından protesto edildi.

Wadephul, Federal Meclis'te 2026 bütçesine ilişkin Dışişleri Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü oturumda konuştu.

Bakan Wadephul'un Gazze'deki duruma değinerek bölgede "kırılgan bir ateşkes" olduğunu söylediği sırada, seyirciler arasında bulunan bir kişi yüksek sesle "ateşkes yok" diye bağırarak Filistin bayrağı açtı.

Oturumu yöneten Federal Meclis Başkan Yardımcısı Omid Nouripour, duruma müdahale ederek Filistin destekçisinin genel kuruldan çıkması gerektiğini ve söz konusu bölümden herhangi bir siyasi açıklama yapmanın yasak olduğunu belirtti.

Bunun içerikle ilgisi olmadığını belirten Nouripour, "Siz mekana girme yasağı alacaksınız. Lütfen bu kişiyi tribünden çıkarın." dedi.

Nouripour, Federal Meclis'te bayrak ve sembol göstermenin yasak olduğunu kaydetti.

Filistin destekçisi protestocu daha sonra meclisin güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

Wadephul konuşmasında Gazze Şeridi'nde kırılgan bir ateşkes olmasına rağmen insanların daha fazla yiyeceğe, çadıra ve tıbbi malzemeye ihtiyaç duyduğunu belirterek, bunun için uluslararası alanda çaba sarf ettiklerini söyledi.

Wadephul, Alman halkının hükümetin dış ve güvenlik politikalarına destek verdiğini de savundu.