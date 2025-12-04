Haberler

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, geleceğe dönük bir AGİT'e ihtiyaç olduğunu söyledi

Güncelleme:
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Viyana'da devam eden AGİT 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda, dünya genelindeki çatışmaların işbirliği ile çözülebileceğini belirtti ve esnek bir AGİT yapısına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, dünya genelinde çok sayıda çatışmanın işbirliğiyle çözülebileceğini belirterek "Diyaloğa açık, işbirliğine ve ortak ilkelere dayanan esnek ve geleceğe dönük bir AGİT'e (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) ihtiyacımız var." dedi.

Wadephul, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden AGİT 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarının Moskova'nın askeri yöntemlere güvenmeye devam ettiğini gösterdiğini belirten Wadephul, "Bugünkü rejim altında Rusya, barışçıl bir devlet değildir. Son yıllar bunu bize açıkça gösterdi." ifadelerini kullandı.

Wadephul, Rusya'nın "saldırganlığının" sadece Ukrayna'yı değil Avrupa'nın güvenliğine yönelik de bir tehdit olduğunu savunarak "Bu nedenle Avrupa'nın güvenliği için kurulmuş olan AGİT, zorluklarla karşı karşıyadır." dedi.

Rusya'nın AGİT'in karşılaştığı tek zorlu görev olmadığına işaret eden Wadephul, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde, üye devletlerin tek başına dayanıklı çözümler bulamayacağı çok sayıda savaş, kriz ve çatışma görüyoruz. Ancak uluslararası kuruluşlarda işbirliği yaparsak, çok taraflı işbirliğine odaklanırsak güçlü olabiliriz. Diyaloğa açık, işbirliğine ve ortak ilkelere dayanan esnek ve geleceğe dönük bir AGİT'e ihtiyacımız var."

Wadephul, Almanya'nın AGİT'e sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edeceğinin altını çizerek Teşkilatın, istikrar ve kriz önleme açısından önemli bir kazanç olduğunu söyledi.

AGİT'in durum umutsuz göründüğünde bile diyaloğu mümkün kıldığını vurgulayan Wadephul, bunun tarihi bir başarı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
