Almanya'da Şiddetli Fırtına Uçak Kazasına Neden Oldu

Almanya'da Şiddetli Fırtına Uçak Kazasına Neden Oldu
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Almanya'nın güneyinde meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle bir yolcu uçağı Memmingen Havalimanı'na acil iniş yaptı. Türbülansa giren Ryanair uçağındaki 8 kişi yaralandı, 3'ü hastaneye sevk edildi.

Almanya'nın güneyinde şiddetli fırtına nedeniyle bir yolcu uçağı türbülansa girerek Memmingen Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Alman Haber Ajansı (dpa), dün akşam yaşanan şiddetli türbülans nedeniyle bir Ryanair uçağında 8 kişinin yaralandığını ve uçağın Unterallgau bölgesindeki Memmingen Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldığını bildirdi. Berlin'den Milano'ya giden uçakta 179 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu.

Yerel saatle 20.25 civarında yaşanan türbülans nedeniyle biri mürettebat, yedisi yolcu olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü tedavi amacıyla hastaneye sevk edildi.

Hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi

Ülkenin güneyinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, Ulm şehrinde birkaç evin çatısının uçması sonucu yaşanamaz hale geldiği bildirildi.

İtfaiyenin açıklamasına göre, Ulm yakınlarındaki Donaustetten bölgesinde birkaç müstakil ev fırtına nedeniyle hasar gördü.

Yaşanan olumsuzluklar sonucu can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

Fırtınalar nedeniyle Bavyera'da polis ve itfaiyenin yaklaşık 200 olaya müdahale ettiği kaydedildi.

Alman Meteoroloji Servisi ise bugün kuzeybatı Almanya'da kısa süreli gök gürültülü fırtına ve yoğun sağanak yağışların beklendiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
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