Almanya'da Orman Yangını, Kleinbahren Mahallesi Tahliye Edildi

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Almanya'nın Brandenburg eyaletinde çıkan orman yangını nedeniyle Kleinbahren Mahallesi tahliye edildi. Yangın, 13 hektarlık alanda etkili oldu ve rüzgarla yön değiştirdi. Diğer bölgelerde de yangınlar kontrol altına alındı.

Almanya'nın Brandenburg eyaletinin güneyinde yer alan Elbe-Elster bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle Sonnewalde kentine bağlı Kleinbahren Mahallesi'nin tahliye edildiği bildirildi.

Elbe-Elster Bölge Yönetiminden yapılan açıklamada, Breitenau ile Kleinbahren mahalleleri arasındaki ormanda yangın çıktığı belirtilerek, yangının güneydoğu yönüne esen rüzgarın etkisiyle Kleinbahren'e doğru ilerlediği aktarıldı.

Açıklamada, Kleinbahren Mahallesi için tahliye talimatı verildiği ve yaklaşık 52 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Yangının şimdilik başka yerleşim birimlerini tehdit etmediği kaydedilen açıklamada, yangının 13 hektarlık alanı kapsadığı ve durumun "sabit" olduğu bilgisi paylaşıldı.

Diğer taraftan Brandenburg eyaletinde Potsdam-Mittelmark bölgesindeki Treuenbrietzen kentinde de bir orman yangını çıktığı bildirildi.

Brandenburg eyaletinin Orman Koruma Sorumlusu Reimund Engel, yaptığı açıklamada, Treuenbrietzen'e bağlı Frohnsdorf Mahallesi yakınlarında 7 hektarlık alanda yangın çıktığını ancak şimdiye kadar herhangi bir yerleşim biriminin yangından etkilenmediğini aktardı.

Ülke basınında yer alan haberlerde, eyalette ayrıca 5 farklı yerde daha küçük çaplı orman yangını çıktığı ve bunların kontrol altına alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
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