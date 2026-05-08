Almanya'da on binlerce öğrenci zorunlu askerliği protesto etti

Almanya'da on binlerce öğrenci, zorunlu askerlik uygulamasının yeniden yürürlüğe konulmasına karşı ülke genelinde eylemler düzenledi.

Ülkenin birçok kentinde "Zorunlu askerliğe karşı okul grevi" çağrısıyla eylemler organize edildi.

Eylemler kapsamında on binlerce öğrenci derslere katılmayarak sokaklara çıktı.

Eylemlerde, gençlerin askere alınmasına yönelik politikaların değiştirilmesi istendi.

Başkent Berlin'de yaklaşık 5 bin kişi Brandenburg Kapısı'ndan başlayarak Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) genel merkezine kadar yürüdü.

"Bombalar yerine eğitim" ve "Cephe yerine Berlin" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, Şansölye Friedrich Merz ve hükümetin savunma politikalarını eleştirdi.

Diğer kentlerdeki eylemlerde de "Bir daha asla zorunlu askerlik" ve "Mücadele eden gençlik" sloganları atıldı.

Mart ayı başında yaklaşık 150 kentte düzenlenen benzer protestolara yaklaşık 50 bin genç katılmıştı.

Almanya'da 1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni askerlik hizmeti yasası kapsamında 2008 ve sonrasında doğan erkekler için zorunlu askerlik yoklaması öngörülüyor.

Düzenlemeyle ordunun gönüllü personel sayısının artırılması hedeflenirken, hedeflenen sayılara ulaşılamaması halinde Federal Meclis'in zorunlu askerlik uygulamasını yeniden devreye sokabileceği belirtiliyor.