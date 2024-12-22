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Almanya'da Noel Pazarına Araçlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Almanya'da Noel Pazarına Araçlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı
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Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına düzenlenen araçlı saldırının zanlısı Taleb A., cinayet ve birden fazla cinayete teşebbüs suçlamalarıyla tutuklandı. Zanlının, Suudi mültecilere yönelik yaşanan muameleden memnuniyetsizliği nedeniyle saldırıyı düzenlemiş olabileceği belirtiliyor.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'nın Magdeburg kentinde 20 Aralık Cuma günü, Noel pazarına düzenlenen araçlı saldırının zanlısı olarak Taleb A.'nın tutuklandığı bildirildi.

Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına düzenlenen araçlı saldırının şüphelisi olarak 50 yaşındaki Taleb A., cinayet ve birden fazla cinayete teşebbüs suçlamalarıyla mahkemeye sevk edilmişti. Magdeburg Emniyeti'nin bugün yaptığı açıklamada, Taleb A.'nın dün çıkarıldığı mahkemede tutuklanmasına karar verildiği bildirildi. Soruşturmayı yürüten yetkililer, zanlının saldırıyı düzenleme motivasyonunun, "Suudi Arabistanlı mültecilere yönelik tutumdan duyduğu memnuniyetsizlik" olabileceğini belirtti. Savcı Horst Nopens, yaptığı açıklamada, zanlının suçla ilgili doğrudan bir yorum yapmadığını ancak geçmiş davranışlarının bu motivasyonu işaret ettiğini söyledi. Nopens, "Zanlı, Almanya'daki Suudi mültecilere yönelik muameleden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmiş. Bunun eyleminin olası nedeni olduğu sonucuna ulaştık" dedi ve saldırının detaylarının titizlikle incelendiğini vurguladı.

2006 yılından bu yana Almanya'da yaşayan Suudi Arabistan kökenli zanlının İslam dinini açıkça reddettiği, Suudi mülteciler için yıllarca kampanyalar düzenlediği ve son dönemde Alman yetkililere karşı sert eleştiriler yönelttiği tespit edildi. Taleb A.'nın Alman makamlarını ve polisi "zulümle" suçladığı açıklamalarının da dikkat çektiği belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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