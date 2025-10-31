Almanya'da Kuş Gribi Salgını Yayılıyor: 500.000 Hayvan İtlaf Edildi

BERLİN, 31 Ekim (Xinhua) -- Almanya Federal Hayvan Sağlığı Ajansı perşembe günü, kuş gribinin ülkedeki 16 federal eyaletten dokuzunda bulunan kümes hayvanı çiftliklerine yayıldığını bildirdi.

Friedrich Loeffler Enstitüsü'ne göre eylül ayı başından bu yana toplam 45 kuş gribi salgını teyit edilirken, bulaşıcı H5N1 virüsünün hızla yayılmaya devam etmesi nedeniyle 500.000'den fazla hayvan itlaf edildi.

Almanya'nın kuzeybatısındaki Aşağı Saksonya eyaletindeki 13 kümes hayvanı çiftliğinde kuş gribi vakaları bildirilmesiyle Aşağı Saksonya, en yüksek vaka sayısına sahip eyalet oldu.

Bazı eyaletler virüsün yayılmasını önlemek için önleyici tedbirler almaya başladı. Fransa ve Lüksemburg ile sınırları olan Almanya'nın güneybatısındaki Saarland eyaleti, perşembe gününden itibaren kümes hayvanlarının kapalı alanda tutulması talimatı veren ilk eyalet oldu. Ülkenin kuzeyindeki Hamburg'da da cuma gününden itibaren kümes hayvanlarının serbest dolaşımı yasaklandı.

Alman virolog Klaus Stoehr çarşamba günü ülke genelinde kuş gribinin giderek yayılmasının yeni bir pandemiye yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.