Almanya'da festivalde bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

(ANKARA) - Almanya'nın Solingen kentinde bir festivalde bıçaklı saldırıda bulunuldu. Saldırgan yoldan geçenleri rastgele bıçakladı. İlk bilgilere göre 3 kişi yaşamını yitirdi.

Alman Bild gazetesine göre, Solingen şehir meydanı Fronhof'taki festivale katılanları, bıçaklı bir saldırgan hedef aldı. Gazete'nin verdiği bilgilere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Alman basınında saldırganın olay yerinden kaçtığı ve şehirde geniş çaplı güvenlik önlemlerinin alındığı bilgisi yer aldı. Saldırıya ilişkin şu ana kadar Alman makamlarından herhangi bir resmi açıklama gelmedi.